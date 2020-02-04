GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

04.02.2020 08:55
GÜNCEL HABERLER



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimiz 2020 yılı finansal beklentilerini 29.11.2019 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile ilan etmiştir.
2 Ocak 2020 tarihinde 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mobilya Sektöründe KDV oranı %18'den %8'e indirilmiştir. KDV indiriminin şirketimiz üzerindeki etkisi değerlendirilerek 2020 beklentilerinin revize edilmesine karar vermiştir. İndirim sonucunda satışlarda oluşması öngörülen talep, ek bina yatırımı yapılmadan kapasite kullanımı artırılarak karşılanacaktır. Ayrıca 150 ek personel alımı için gerekli ilanlar yapılmıştır. 
Şirketimizin 2020 yılın  ilişkin beklentileri
Konsolide satış gelirleri büyüme hedefi %37-%40, Satış kanalları büyüme hedefi %13-%15 Konsolide FAVÖK marjı hedefi %13-%15 şeklinde revize edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816855


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:22120.473
Değişim :  1,03% |  1.230,11
Açılış :  120.476  
Önceki Kapanış :  119.243  
En Yüksek
120.670 En Düşük
120.159
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 11,76 13.776.966 % 18,07  
DITAS 13,20 16.386.521 % 15,18  
DOKTA 88,45 24.892.804 % 14,87  
HLGYO 1,65 86.991.804 % 10,74  
KERVN 0,55 341.160 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7422 7,7810 % -0,12  
Frank 6,1484 6,1854 % -0,33  
Riyal 1,5888 1,5968 % -0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.567 -10,04  
Altın Gr. 301 301 -2,06  
Cumhuriyet 1.994 2.024 -16,00  
Tam 1.987 2.036 -14,84  
Yarım 960 985 -7,18  
Çeyrek 482 493 -3,59  
Gümüş.Ons 17,68 17,71 0,03  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,00  
B. Petrol 55,12 55,12 0,67  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru