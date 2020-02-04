***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
04.02.2020 08:55
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Şirketimiz 2020 yılı finansal beklentilerini 29.11.2019 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile ilan etmiştir.
2 Ocak 2020 tarihinde 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mobilya Sektöründe KDV oranı %18'den %8'e indirilmiştir. KDV indiriminin şirketimiz üzerindeki etkisi değerlendirilerek 2020 beklentilerinin revize edilmesine karar vermiştir. İndirim sonucunda satışlarda oluşması öngörülen talep, ek bina yatırımı yapılmadan kapasite kullanımı artırılarak karşılanacaktır. Ayrıca 150 ek personel alımı için gerekli ilanlar yapılmıştır.
Şirketimizin 2020 yılın ilişkin beklentileri
Konsolide satış gelirleri büyüme hedefi %37-%40, Satış kanalları büyüme hedefi %13-%15 Konsolide FAVÖK marjı hedefi %13-%15 şeklinde revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816855
BIST
12:22120.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.230,11
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
120.670
En Düşük
120.159
12:225,9772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0081
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9750
12:226,6096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,6079
12:22301,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,09
|Açılış
|: 301,37
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
301,02
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,76
|13.776.966
|% 18,07
|
|DITAS
|13,20
|16.386.521
|% 15,18
|
|DOKTA
|88,45
|24.892.804
|% 14,87
|
|HLGYO
|1,65
|86.991.804
|% 10,74
|
|KERVN
|0,55
|341.160
|% 10,00
|
|BEYAZ
|3,87
|1.754.184
|% -6,52
|
|NATEN
|18,98
|920.359
|% -5,95
|
|UZERB
|2,15
|12.588
|% -4,87
|
|SODSN
|13,90
|41.227
|% -3,47
|
|AYES
|2,80
|1.400
|% -3,11
|
|THYAO
|14,17
|639.265.953
|% 2,38
|
|PETKM
|4,20
|506.732.638
|% 2,19
|
|HALKB
|7,33
|448.196.695
|% 6,54
|
|ASELS
|23,82
|242.071.302
|% 1,88
|
|SISE
|5,56
|222.298.372
|% -0,36
|
|PETKM
|4,20
|506.732.638
|% 2,19
|
|EKGYO
|1,72
|105.222.279
|% 1,78
|
|HALKB
|7,33
|448.196.695
|% 6,54
|
|ODAS
|2,20
|132.085.653
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,88
|162.708.329
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7422
|7,7810
|% -0,12
|
|Frank
|6,1484
|6,1854
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5888
|1,5968
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|-10,04
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|-16,00
|
|Tam
|1.987
|2.036
|-14,84
|
|Yarım
|960
|985
|-7,18
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|0,67
|