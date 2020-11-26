***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
26.11.2020 18:31
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 26.11.2020 (bugün) tarihinde aldığı kararla, Şirketimizin 2021 yılı finansal beklentilerinin kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 2021 yılı beklentilerini içeren özet bilgiler ekte sunulmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 2021 yılı bütçesinde, Lova Yatak markasının büyüme hacmi, Kelebek markasının global marka olma yolundaki büyüme hedefi, pandemi sürecinde e-ticaret sektöründe gerçekleşen büyüme ve Kelebek Mutfak markasının yeniden yapılandırılmasının etkileri değerlendirilerek konsolide satış hedefi 1,7 milyar TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca bayi-mağaza yatırımları ve teknoloji yatırımları değerlendirilerek 50 milyon TL yatırım harcaması yapılması hedeflenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890182
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0585
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
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7,9672
En Düşük
7,8461
18:059,4051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
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|Açılış
|: 9,3750
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|Önceki Kapanış
|: 9,5000
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|Değişim
|: -0,72%
|| -3,34
|Açılış
|: 458,64
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8912
|7,8937
|% -0,74
|
|Euro
|9,3982
|9,4051
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,4770
|10,5296
|% -1,34
|
|Frank
|8,6539
|8,7060
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0965
|2,1071
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|1,87
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,07
|48,07
|-0,46
|