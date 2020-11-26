***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 26.11.2020 (bugün) tarihinde aldığı kararla, Şirketimizin 2021 yılı finansal beklentilerinin kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 2021 yılı beklentilerini içeren özet bilgiler ekte sunulmuştur.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 2021 yılı bütçesinde, Lova Yatak markasının büyüme hacmi, Kelebek markasının global marka olma yolundaki büyüme hedefi, pandemi sürecinde e-ticaret sektöründe gerçekleşen büyüme ve Kelebek Mutfak markasının yeniden yapılandırılmasının etkileri değerlendirilerek konsolide satış hedefi 1,7 milyar TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca bayi-mağaza yatırımları ve teknoloji yatırımları değerlendirilerek 50 milyon TL yatırım harcaması yapılması hedeflenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890182BIST