***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2020 18:35
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından kapasite arttırımı ve teknoloji yatırımları için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılmıştır. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimiz Yatırım Teşvik Belgesi almaya uygun görülmüştür.
Çanakkale Biga Üretim Tesisi için alınan 508540 No.lu Yatırım Teşvik Belgesi makine, bina inşaatı ve yapılacak diğer harcamalar için 10.291.619 TL'lik yatırımı kapsamaktadır.
Düzce Üretim Tesisi için alınan 508366 No.lu Yatırım Teşvik Belgesi makine, bina inşaatı ve yapılacak diğer harcamalar için 5.918.597 TL'lik yatırımı kapsamaktadır.
Teşvik Belgelerinde kayıtlı teşvik unsurları şunlardır
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Faiz Desteği, Vergi İndirimi, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818482
BIST
18:05119.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.456,30
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
18:056,0226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
18:056,5764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
18:05302,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,77
|Açılış
|: 302,53
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,09
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|RALYH
|7,75
|52.710
|% 13,80
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|RYSAS
|10,31
|10.327.261
|% -6,27
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|PGSUS
|68,90
|189.996.325
|% 3,61
|
|ENJSA
|8,45
|98.060.591
|% 4,58
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|HLGYO
|1,61
|57.136.185
|% 5,92
|
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|ENJSA
|8,45
|98.060.591
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7660
|7,8049
|% 0,30
|
|Frank
|6,1260
|6,1629
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5984
|1,6064
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|-9,92
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,48
|54,48
|1,21
|
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