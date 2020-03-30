***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 16:29
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, COVID-19'un yayılmaya başladığı andan itibaren tüm gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Yönetim Kurulumuz tarafından gelişmeler takip edilerek gerekli aksiyonlar alınmaktadır.
Üretim tesislerinde mevcut siparişlerin üretimi için, hijyenik ortamlarda ve sosyal mesafe korunarak üretim faaliyetleri devam etmektedir.
Perakende mağazalarımız ve bayilerimiz satış faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca ihracata açık olan ülkeler ile ihracatımız sürmektedir.
Genel müdürlük ve perakende mağaza çalışanlarımız için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 30.03.2020 tarihi itibariyle İŞKUR'a başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833280
BIST
17:4688.258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 133,17
|Açılış
|: 87.937
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|Önceki Kapanış
|: 88.125
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88.812
En Düşük
86.815
17:466,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,4403
17:467,2597
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|: 1,04%
|| 0,0748
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|Açılış
|: 342,29
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|3,63
|23.232.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.223.484
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.061.809
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.150.398
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.434.492
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.123.951
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|339.615
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.304.366
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|489.656.868
|% -9,96
|
|MPARK
|12,40
|37.745.800
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|730.499.492
|% -1,58
|
|ASELS
|23,26
|616.930.941
|% 0,61
|
|GARAN
|8,03
|551.187.137
|% 1,90
|
|PGSUS
|31,10
|489.656.868
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|388.606.180
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,97
|176.695.581
|% 7,78
|
|GSRAY
|2,08
|323.149.183
|% 7,77
|
|IHLAS
|0,49
|61.248.361
|% 4,26
|
|TSPOR
|2,84
|258.176.096
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|179.514.887
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1126
|8,1533
|% 1,39
|
|Frank
|6,8193
|6,8604
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7407
|1,7494
|% 1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,65
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,00
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|-2,25
|
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