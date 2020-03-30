***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, COVID-19'un yayılmaya başladığı andan itibaren tüm gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Yönetim Kurulumuz tarafından gelişmeler takip edilerek gerekli aksiyonlar alınmaktadır.Üretim tesislerinde mevcut siparişlerin üretimi için, hijyenik ortamlarda ve sosyal mesafe korunarak üretim faaliyetleri devam etmektedir.Perakende mağazalarımız ve bayilerimiz satış faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca ihracata açık olan ülkeler ile ihracatımız sürmektedir.Genel müdürlük ve perakende mağaza çalışanlarımız için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde 30.03.2020 tarihi itibariyle İŞKUR'a başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833280BIST