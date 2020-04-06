***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 16:27
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 30.03.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtiğimiz COVID-19 kapsamında alınan tedbirlere ek olarak aşağıdaki yeni kararlar alınmıştır
Düzce ve Biga da bulunan üretim tesislerimiz için 06.04.2020 (bugün) den itibaren "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde İŞKUR'a başvuruda bulunmuştur. Başvurumuzla ilgili olarak kurum onayı beklenmektedir.
COVID-19 ile mücadelede biz de varız diyen şirketimiz, Biga ve Düzce fabrikalarında maske ve sağlık personeli günlük iş kıyafeti üretimine başlamıştır. İlk parti maskeleri Biga Devlet Hastanesi'ne teslim eden şirketimiz, tüm ülkenin maske ve sağlık çalışanı günlük iş kıyafeti ihtiyacını ücretsiz olarak karşılamaya destek olmak amacıyla üretmeye devam edecektir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835280
BIST
17:0991.830
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.277,46
|Açılış
|: 90.989
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|: 89.553
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17:096,7595
En Yüksek
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|Açılış
|: 359,32
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|Önceki Kapanış
|: 350,57
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359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.864.117
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.841.254
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|237.186
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.769.881
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.296
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|1.984.645
|% -10,00
|
|INFO
|5,79
|23.946.318
|% -9,39
|
|MTRYO
|2,53
|36.061.288
|% -9,32
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|SASA
|9,26
|544.132.749
|% 9,98
|
|GARAN
|7,70
|536.866.667
|% 2,12
|
|THYAO
|9,19
|519.088.582
|% 2,91
|
|PETKM
|3,46
|473.377.692
|% 1,47
|
|ASELS
|23,72
|357.098.124
|% 2,24
|
|PETKM
|3,46
|473.377.692
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,06
|140.734.342
|% 6,00
|
|YKBNK
|1,87
|215.329.173
|% 2,75
|
|GSRAY
|2,20
|195.864.117
|% 10,00
|
|KARSN
|1,37
|121.298.017
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3029
|8,3445
|% 0,79
|
|Frank
|6,8928
|6,9343
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|31,00
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|-0,88
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Seans Raporu
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