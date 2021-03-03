***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 23:58
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bünyesinde bulunduğu Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Biotrend Enerji") halka arz çalışmaları için 09.09.2020 tarihinde şirketimiz tarafından KAP yapılmıştı. İşbu özel durum açıklamasının güncellemesi kapsamında Biotrend Enerji'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.03.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
Biotrend Enerji, teknoloji üretim ve uygulama merkezi olarak 2017 yılında ticaret siciline tescil edilmiş ve günümüzde enerji ihtiyacının tamamını çevreci kaynaklardan sağlayarak, çöp gazı, biyokütle, ve atıktan türetilmiş yakıt kaynaklarını enerjiye dönüştüren, alternatif enerji üretimi konusunda sektörün önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye'nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim firmalarından biri olan Biotrend Enerji, ülke geneline yayılmış evsel katı atık ayrıştırma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ile ilgili yatırımlara sahiptir. Enerji alanında portföy büyüklüğünde ise 2021 yılsonu itibarıyla 180 MW toplam lisans gücü seviyesine ulaşmayı hedeflenmektedir.
Biotrend Enerji, Ülke geneline yayılmış enerji tesisleriyle 2020 yılsonu itibariyle 300.192 MW yıllık üretim kapasitesine ulaşmış ve yaklaşık 200.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915015
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|KRONT
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|42.899.349
|% 10,00
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|ISBIR
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|5.749.920
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|BOSSA
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|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
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|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
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|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
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|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
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|2.125.511.887
|% 3,43
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|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
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|THYAO
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|4.030.435.091
|% 0,74
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|SKBNK
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|342.686.118
|% 1,45
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|
|Euro
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|Sterlin
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|10,4151
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|
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|8,1190
|% 0,69
|
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|1,9890
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|Alış
|Satış
|%
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|1.715
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|Altın Gr.
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|411
|0,43
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|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
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|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
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|Çeyrek
|655
|670
|0,08
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|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,53
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