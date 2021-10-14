***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2021, 23.08.2021, 13.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 17.08.2021,23.08.2021 ve 13.09.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamalarında Şirket unvanının "Doğanlar Mobilya Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' olarak değiştirilmesi için Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesine ilişkin karar alındığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumu başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.09.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-10659 sayılı yazısı ile kabul edildiği bildirilmiştir.Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü söz konusu unvanda değişiklik yapıldığı taktirde esas sözleşme değişikliğini onaylanabileceği bildirilmiştir.Bu duruma istinaden Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.10.2021 tarihinde aldığı kararla şirket unvanının "Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi için Şirket Unvanı başlıklı 3.maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına müteakip gerekli işlemler tamamlanarak Genel Kurul onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970829BIST