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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.06.2020 14:14
GÜNCEL HABERLER


SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2018
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58
DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63
DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 35.000 0 1,62
DGKLB, TRAKLBMO91C0 24.06.2020 400.000 0,001 2,4

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 24 Haziran 2020 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 400.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 707.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0026)
Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 24.06.2020 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852640


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 435.813.941 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.531.586 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
KRDMA 3,48 72.997.469 % 9,78  
ULAS 4,96 19.464.887 % 9,25  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5384 8,5812 % -0,09  
Frank 7,2140 7,2575 % -0,03  
Riyal 1,8223 1,8315 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.774 4,97  
Altın Gr. 391 391 1,70  
Cumhuriyet 2.537 2.552 13,40  
Tam 2.604 2.616 13,80  
Yarım 1.269 1.280 6,80  
Çeyrek 636 641 3,40  
Gümüş.Ons 17,73 17,77 -0,19  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,03  
B. Petrol 41,79 41,79 -0,84  
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