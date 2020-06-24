***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansı yansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2018Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarDGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 150.000 0 1,58DGKLB, TRAKLBMO91C0 06.06.2018 7.846 0 1,59DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 115.000 0 1,63DGKLB, TRAKLBMO91C0 07.06.2018 35.000 0 1,62DGKLB, TRAKLBMO91C0 24.06.2020 400.000 0,001 2,4Ek AçıklamalarŞirketimiz 24 Haziran 2020 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'dan 400.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 707.846 TL'ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0026)Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2018 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 24.06.2020 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852640BIST