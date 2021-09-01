***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.09.2021 19:45
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ("Tebliğ")'nin 33'üncü maddesi gereği payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılan bedelli sermaye artırımı dolayısıyla sermaye artırımından elde edilecen fonun kullanım yerlerine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961337
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,2961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2739
18:059,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0251
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8587
En Düşük
9,8110
18:05482,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,67
|Açılış
|: 482,90
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
482,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2885
|8,2961
|% 0,15
|
|Euro
|9,8391
|9,8490
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,3816
|11,4386
|% 0,01
|
|Frank
|9,0169
|9,0712
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2037
|2,2148
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,87
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,29
|71,29
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
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17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem