***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDAVUT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.09.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkan Yardımcısı, Türkiye Ağaç İşleri Sanayicileri Sendikası Başkan Yardımcısı Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil HayırŞADAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil HayırİSMAİL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.07.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil HayırMERT GÜVENEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.07.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet, Plastiyaf Kimya Endüstri A.Ş. ve Coşkun Et Mamulleri San.ve Tic.A.Ş İcra Kurulu Üyesi, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil HayırBEKİR ÖZKAN HAKAN YAVAŞAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.11.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Antaris Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı, Toksöz Grup, Sanovel İlaç San.ve Tic. A.Ş., Sanset Gıda Tur.San.Tic.A.Ş., Ankor Holding ve Oxxo Yönetim Kurulu Danışmanı, Eskişehir Basket Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu KomiteHAYRETTİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDAVUT DOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkan Yardımcısı, Türkiye Ağaç İşleri Sanayicileri Sendikası Başkan Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814636BIST