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***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.03.2021 19:42



***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DAVUT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.09.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkan Yardımcısı, Türkiye Ağaç İşleri Sanayicileri Sendikası Başkan Yardımcısı Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil Hayır
ŞADAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil Hayır
İSMAİL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil Hayır
MERT GÜVENEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.07.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet, Plastiyaf Kimya Endüstri A.Ş. ve Coşkun Et Mamulleri San.ve Tic.A.Ş İcra Kurulu Üyesi, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
HAYRETTİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
SİTARE SEZGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2021 İcrada Görevli Değil Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, AkÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921607


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Tam 2.960 3.036 9,34  
Yarım 1.430 1.469 4,52  
Çeyrek 717 734 2,26  
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Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,00  
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