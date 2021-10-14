***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









26.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil HayırMERT GÜVENEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.07.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet, Plastiyaf Kimya Endüstri A.Ş. ve Coşkun Et Mamulleri San.ve Tic.A.Ş İcra Kurulu Üyesi, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil HayırHAYRETTİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970896BIST