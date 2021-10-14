***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2021 18:25
26.07.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 5.96 Bağımsız Üye Değil Hayır
MERT GÜVENEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.07.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Er Şirketler Grubu, Salcano Bisiklet, Plastiyaf Kimya Endüstri A.Ş. ve Coşkun Et Mamulleri San.ve Tic.A.Ş İcra Kurulu Üyesi, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
HAYRETTİN KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.12.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970896
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1182
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2032
En Düşük
9,0704
18:0510,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1439
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05531,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 8,00
|Açılış
|: 531,55
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,71
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1893
|9,1958
|% 1,30
|
|Euro
|10,6653
|10,6875
|% 1,36
|
|Sterlin
|12,5361
|12,5989
|% 1,35
|
|Frank
|9,9106
|9,9703
|% 1,23
|
|Riyal
|2,4428
|2,4551
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,21
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,48
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,19
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|0,85
|