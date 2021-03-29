***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.03.2021 19:42
***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Bekir Özkan Hakan Yavaşal'ın istifası sebebiyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine 29.03.2021 tarihi itibariyle Sn. Sitare Sezgin'in atanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda gerçekleşen atama sonrası Yönetim Kurulu Komite yapılanmaları aşağıda belirtildiği üzere devam edecektir:
Denetimden Sorumlu Komite:
Hayrettin Kaplan (Başkan)
Sitare Sezgin (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Hayrettin Kaplan (Başkan)
Elif Yılmaz (Üye)
Aysun Vardan (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Hayrettin Kaplan (Başkan)
Tarık Aksoy (Üye)
Saniye Selin Uras (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921606
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
18:058,1917
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1114
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2062
En Düşük
8,0015
18:059,6602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0985
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
18:05451,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,01
|Açılış
|: 451,13
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1885
|8,1913
|% 1,37
|
|Euro
|9,6441
|9,6588
|% 1,02
|
|Sterlin
|11,2479
|11,3043
|% 1,24
|
|Frank
|8,6968
|8,7492
|% 1,49
|
|Riyal
|2,1779
|2,1888
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-20,70
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,73
|64,73
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VESBE
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 244 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 422.00 milyon TL de
-
17:58TDGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 439 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 807, 724 adet işlem
-
17:55CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 306.60 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 653 adet işlem