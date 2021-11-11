***DGKLB* *FRIGO* *QUAGR* *PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.11.2021 09:10
***DGKLB******FRIGO******QUAGR******PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DGKLB, FRIGO, PAGYO, QUAGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976956
BIST
18:051.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
0
En Düşük
0
18:059,9246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0831
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,9437
En Düşük
9,8289
18:0511,4149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1170
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4319
En Düşük
11,2896
18:05592,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 5,77
|Açılış
|: 592,11
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
592,57
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|1,40
|2.458.042
|% 0,72
|
|FENER
|30,00
|57.433.638
|% 0,00
|
|KCHOL
|26,06
|415.133.862
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|154.155.200
|% 0,00
|
|FENER
|30,00
|57.433.638
|% 0,00
|
|KCHOL
|26,06
|415.133.862
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|154.155.200
|% 0,00
|
|SASA
|31,84
|883.831.434
|% 0,00
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 0,00
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% 0,00
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 0,00
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 0,00
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% 0,00
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9216
|9,9243
|% 0,84
|
|Euro
|11,4026
|11,4189
|% 1,07
|
|Sterlin
|13,2963
|13,3630
|% 1,06
|
|Frank
|10,7737
|10,8386
|% 0,95
|
|Riyal
|2,6406
|2,6538
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-0,09
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,95
|7,96
|0,15
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-0,02
|