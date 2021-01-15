***DGKLB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
15.01.2021 09:42
***DGKLB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ' nin 13.01.2021 tarihinde başlayan % 30,07778 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 27.01.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902495
BIST
11:011.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,48
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:017,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4097
En Düşük
7,3521
11:018,9749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
8,9991
En Düşük
8,9346
11:01440,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,05
|Açılış
|: 440,58
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,28
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler10:59
|PKENT
|1.076,90
|1.949.443
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|5.347.013
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|931.560
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|6.894.237
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,50
|674.290.727
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,52
|577.551.349
|% -3,03
|
|KRDMD
|6,62
|491.719.940
|% 3,28
|
|SISE
|7,81
|459.471.745
|% 1,03
|
|GARAN
|10,12
|291.695.548
|% -1,84
|
|EKGYO
|2,50
|674.290.727
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,52
|577.551.349
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,63
|190.012.533
|% -0,61
|
|KRDMD
|6,62
|491.719.940
|% 3,28
|
|IHLGM
|1,39
|101.265.206
|% 1,46
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3969
|7,4023
|% 0,56
|
|Euro
|8,9683
|8,9753
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,0712
|10,1217
|% 0,20
|
|Frank
|8,2915
|8,3414
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9648
|1,9746
|% 0,41
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|3,90
|
|Altın Gr.
|440
|441
|2,97
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,41
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,74
|55,74
|-0,68
|