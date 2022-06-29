***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 17:13
***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGNMO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGNMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040043
BIST
17:402.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,89%
|| -71,95
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.418
17:4016,6333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0489
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:4017,4369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1163
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:40972,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,32
|Açılış
|: 972,21
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:40
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.791.171
|% 9,98
|
|ORCAY
|18,35
|98.811.087
|% 9,95
|
|RTALB
|6,79
|72.778.092
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|447.565.103
|% 9,86
|
|LIDFA
|12,60
|76.247.399
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.910.533
|% -9,99
|
|SELVA
|7,43
|106.547.129
|% -9,94
|
|YEOTK
|58,55
|82.955.803
|% -9,78
|
|SEKUR
|13,95
|45.265.642
|% -8,04
|
|THYAO
|47,04
|4.450.427.412
|% -2,08
|
|SISE
|20,82
|1.752.359.874
|% -2,80
|
|EREGL
|26,84
|1.481.216.235
|% -2,61
|
|ASELS
|22,68
|1.295.759.705
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,10
|1.078.177.217
|% -2,53
|
|EKGYO
|2,55
|538.857.064
|% -2,67
|
|ODAS
|2,93
|557.977.431
|% -3,93
|
|YKBNK
|4,33
|821.715.812
|% -3,13
|
|TSKB
|2,03
|329.700.755
|% -1,93
|
|AKBNK
|8,10
|1.078.177.217
|% -2,53
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6252
|16,6333
|% -0,29
|
|Euro
|17,4167
|17,4369
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,0986
|20,1994
|% -0,81
|
|Frank
|17,3911
|17,4959
|% 0,24
|
|Riyal
|4,4206
|4,4428
|% -0,24
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,83
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.493
|6.588
|-49,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,11
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,14
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem
-
17:48EGEEN
Yüzde -7.31 oranında düşüşle 2, 317.70 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 222 adet işlem
-
17:47LIDFA
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 822, 162 adet işlem
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KCHOL
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, GUBRF, TUPRS