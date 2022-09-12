***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2022 15:56
***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGNMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062350
BIST
16:093.632
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 110,56
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
16:0918,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
16:0918,4653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1492
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
16:091.015,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.015,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler16:07
|RODRG
|33,22
|9.304.470
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|HALKB
|15,13
|2.544.251.779
|% 9,96
|
|VAKBN
|14,24
|528.999.627
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|487.069.638
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|SEKUR
|21,58
|35.493.978
|% -6,74
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|AKBNK
|17,17
|10.389.833.467
|% 7,85
|
|ISCTR
|12,54
|9.615.922.083
|% 0,80
|
|YKBNK
|9,66
|6.627.998.396
|% 5,81
|
|EREGL
|33,52
|6.077.987.073
|% 3,27
|
|ASELS
|32,00
|5.985.083.371
|% 9,14
|
|EKGYO
|5,40
|4.884.949.923
|% 5,68
|
|ISCTR
|12,54
|9.615.922.083
|% 0,80
|
|YKBNK
|9,66
|6.627.998.396
|% 5,81
|
|AKBNK
|17,17
|10.389.833.467
|% 7,85
|
|KRDMD
|15,20
|3.698.276.784
|% 6,59
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2339
|18,2370
|% 0,01
|
|Euro
|18,4549
|18,4603
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,2526
|21,3592
|% 0,87
|
|Frank
|19,0508
|19,1655
|% 0,70
|
|Riyal
|4,8390
|4,8632
|% 0,01
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|13,42
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|6,81
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.878
|34,00
|
|Tam
|6.811
|6.858
|29,00
|
|Yarım
|3.318
|3.351
|13,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.677
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,48
|
|B. Petrol
|94,54
|94,54
|1,70
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22TUKAS
Yüzde 8.53 oranında artışla 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 718, 789 adet işlem
-
16:21GEDIK
Yüzde 8.61 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 660, 070 adet işlem
-
16:20VAKFN
Yüzde 9.73 oranında artışla 3.61 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 823, 698 adet işlem
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 143, 88 artarak (% 3.72 ) 4, 010
-
16:19XU100
Endeks 3, 633 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 18 üstünde . İşlem hacmi 96, 198.00 milyon TL de