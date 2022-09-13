***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 12:35
***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGNMO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGNMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062552
BIST
14:143.660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 11,12
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:1418,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0411
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2562
En Düşük
18,2119
14:1418,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1439
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5926
En Düşük
18,4317
14:141.014,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.014,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.014,78
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|146.747.511
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.311.776
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|VAKFN
|3,97
|169.793.479
|% 9,97
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|46.837.499
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,38
|9.661.084.538
|% 4,97
|
|YKBNK
|9,53
|8.464.424.438
|% -1,65
|
|ISCTR
|11,94
|7.402.940.926
|% -4,86
|
|THYAO
|76,00
|7.306.093.008
|% 1,40
|
|ASELS
|33,20
|5.224.668.216
|% 2,98
|
|YKBNK
|9,53
|8.464.424.438
|% -1,65
|
|EKGYO
|5,33
|3.341.748.974
|% -0,37
|
|ISCTR
|11,94
|7.402.940.926
|% -4,86
|
|AKBNK
|18,38
|9.661.084.538
|% 4,97
|
|KRDMD
|16,30
|4.442.156.249
|% 6,47
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2303
|18,2562
|% 0,23
|
|Euro
|18,5832
|18,5926
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,3246
|21,4315
|% 0,43
|
|Frank
|19,1497
|19,2650
|% 0,61
|
|Riyal
|4,8408
|4,8650
|% 0,09
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|19,00
|
|Tam
|6.830
|6.877
|21,00
|
|Yarım
|3.328
|3.362
|12,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,04
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|1,16
|
Seans Raporu
14:12
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