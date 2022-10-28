***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2022 10:14
***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGNMO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGNMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074960
BIST
10:363.907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -27,40
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.900
10:3618,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6576
En Düşük
18,5631
10:3618,5376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0116
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6644
En Düşük
18,5041
10:36989,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,84
|Açılış
|: 989,28
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
988,42
BIST En Aktif Hisseler10:36
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|52.560.363
|% 9,98
|
|TUREX
|18,07
|22.672.021
|% 9,98
|
|PKENT
|168,80
|39.143.544
|% 9,97
|
|TUCLK
|24,12
|5.623.747
|% 9,94
|
|AGYO
|6,11
|3.268.960
|% -9,88
|
|DGNMO
|4,83
|28.643.670
|% -7,65
|
|BRSAN
|54,40
|63.563.282
|% -7,40
|
|ICBCT
|8,04
|30.012.793
|% -7,05
|
|SUMAS
|102,00
|51.000
|% -6,42
|
|THYAO
|98,40
|621.680.761
|% -1,01
|
|TUPRS
|365,30
|519.230.784
|% -2,01
|
|SASA
|106,50
|417.661.904
|% 2,50
|
|AKBNK
|15,21
|348.541.750
|% -0,13
|
|EKGYO
|4,45
|312.263.596
|% -1,55
|
|EKGYO
|4,45
|312.263.596
|% -1,55
|
|IEYHO
|1,65
|59.165.126
|% 3,77
|
|ISCTR
|9,25
|296.218.713
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,25
|264.837.905
|% -0,22
|
|ODAS
|8,06
|207.708.147
|% -0,49
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6125
|18,6185
|% 0,10
|
|Euro
|18,5230
|18,5376
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,3742
|21,4814
|% -0,26
|
|Frank
|18,6381
|18,7504
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% 0,09
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-9,77
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-4,55
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.640
|6.703
|-33,00
|
|Yarım
|3.235
|3.278
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.639
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-1,23
|