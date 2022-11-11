***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 12:14
***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGNMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079389
BIST
12:154.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 46,21
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:1518,5539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0640
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:1519,0276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1758
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:151.050,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.050,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:13
|AKENR
|4,40
|85.113.727
|% 10,00
|
|EGPRO
|54,00
|38.744.184
|% 9,98
|
|MAALT
|314,00
|40.365.158
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.796.001
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.427.024
|% 9,94
|
|SNGYO
|4,23
|15.968.521
|% -10,00
|
|DGNMO
|5,50
|29.188.070
|% -4,18
|
|TRILC
|12,24
|110.792.073
|% -4,15
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|IDGYO
|3,60
|8.023.524
|% -3,74
|
|THYAO
|113,90
|3.799.539.935
|% 0,44
|
|EREGL
|37,50
|3.245.183.444
|% -0,11
|
|ASELS
|39,98
|2.956.120.475
|% 5,10
|
|PETKM
|14,55
|1.661.361.914
|% 0,48
|
|ODAS
|10,67
|1.518.792.916
|% 6,91
|
|EKGYO
|5,43
|1.070.963.957
|% 0,93
|
|ODAS
|10,67
|1.518.792.916
|% 6,91
|
|YKBNK
|9,95
|1.394.666.230
|% 1,84
|
|TSKB
|3,18
|411.713.925
|% 1,60
|
|SKBNK
|2,25
|278.244.262
|% 0,90
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5496
|18,5526
|% 0,34
|
|Euro
|19,0237
|19,0368
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,7155
|21,8244
|% 0,57
|
|Frank
|19,2192
|19,3349
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9180
|4,9427
|% 0,30
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,16
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,34
|
|Cumhuriyet
|6.955
|7.060
|109,00
|
|Tam
|6.978
|7.047
|29,00
|
|Yarım
|3.390
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,02
|0,12
|
|B. Petrol
|95,83
|95,83
|2,16
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:27PRDGS
Yüzde 8.96 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 315, 304 adet işlem
-
12:26MNDRS
Yüzde 8.85 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 512, 581 adet işlem
-
12:25ODAS
Yüzde 6.91 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 148, 622 adet işlem
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, HEKTS, SASA
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 86 artarak (% 1.08 ) 3, 994