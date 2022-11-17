***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:37
***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGNMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080834
BIST
13:504.575
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -93,15
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
13:5018,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
13:5019,2617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0713
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2489
13:501.055,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.055,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler13:50
|MEGAP
|6,49
|66.617.415
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|66.617.415
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|128.262.778
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.231.429
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.872.045
|% 9,95
|
|SILVR
|23,76
|15.703.249
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.246.678.514
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|865.604.090
|% -9,97
|
|KERVN
|1,07
|1.253.386
|% -8,55
|
|BARMA
|102,60
|51.731.774
|% -7,73
|
|THYAO
|107,50
|7.503.537.887
|% 2,77
|
|EREGL
|37,70
|4.207.453.338
|% 1,78
|
|KONTR
|204,50
|3.402.448.310
|% -5,15
|
|ASELS
|40,26
|3.034.344.849
|% 1,05
|
|HALKB
|9,79
|2.265.530.883
|% -4,77
|
|EKGYO
|5,54
|1.483.328.639
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,20
|801.114.554
|% 3,90
|
|VAKBN
|9,71
|2.246.910.288
|% -5,64
|
|HALKB
|9,79
|2.265.530.883
|% -4,77
|
|SKBNK
|2,28
|492.143.131
|% -3,39
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6147
|18,6176
|% 0,15
|
|Euro
|19,2521
|19,2617
|% -0,37
|
|Sterlin
|22,0025
|22,1128
|% -0,38
|
|Frank
|19,5241
|19,6417
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,19
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-10,87
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|7.059
|7.165
|-39,00
|
|Tam
|7.029
|7.141
|-21,00
|
|Yarım
|3.413
|3.491
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.745
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,25
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|-0,18
|