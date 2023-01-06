***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:46
***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGNMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094840
BIST
10:405.037
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -79,00
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
5.037
10:4018,7911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:4019,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:401.109,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.109,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:40
|BFREN
|6.267,00
|112.939.077
|% 8,92
|
|EGGUB
|101,90
|30.262.082
|% 7,60
|
|VERUS
|117,30
|14.573.375
|% 6,64
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|266,90
|1.291.389
|% 5,37
|
|EYGYO
|18,56
|112.026.303
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|TERA
|21,00
|65.070.513
|% -9,95
|
|KAREL
|18,51
|25.770.452
|% -9,44
|
|THYAO
|135,80
|2.210.692.700
|% 0,44
|
|EREGL
|39,54
|1.624.492.284
|% -1,35
|
|ASELS
|58,35
|1.167.246.054
|% -0,93
|
|EKGYO
|8,60
|919.358.005
|% 1,42
|
|ENKAI
|30,86
|873.834.916
|% -0,58
|
|EKGYO
|8,60
|919.358.005
|% 1,42
|
|YKBNK
|10,35
|486.748.263
|% -1,24
|
|KRDMD
|17,77
|766.742.185
|% -1,28
|
|EREGL
|39,54
|1.624.492.284
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,70
|102.919.581
|% -1,10
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7833
|18,7911
|% 0,14
|
|Euro
|19,7674
|19,7847
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,2779
|22,3896
|% -0,05
|
|Frank
|19,9527
|20,0729
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9820
|5,0070
|% 0,10
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.539
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.651
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,12
|0,09
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,18
|