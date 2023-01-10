***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 14:39
***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGNMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099374
BIST
17:444.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,78%
|| -195,50
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.975
17:4418,7761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:4420,1770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0281
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:441.132,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.132,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ARMDA
|236,50
|27.831.730
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.364.471
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.971.525
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.440.361
|% 9,99
|
|MAKIM
|23,80
|182.656.020
|% 9,98
|
|KONYA
|3.381,60
|156.042.114
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.147.871
|% -10,00
|
|BFREN
|4.632,30
|206.183.809
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.875.564
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|THYAO
|132,60
|6.665.189.563
|% -4,19
|
|EREGL
|38,50
|6.557.317.877
|% -3,31
|
|ASELS
|58,15
|6.484.633.873
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,34
|4.904.214.910
|% -2,39
|
|KOZAL
|566,60
|4.212.112.394
|% -4,48
|
|EKGYO
|8,57
|3.866.078.433
|% -1,83
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,34
|4.904.214.910
|% -2,39
|
|SKBNK
|2,80
|522.809.577
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,33
|3.099.742.264
|% -2,70
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7639
|18,7761
|% 0,03
|
|Euro
|20,1637
|20,1770
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7669
|22,8811
|% -0,09
|
|Frank
|20,2838
|20,4060
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|7,57
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,83
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.654
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.718
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,47
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 5, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 28 altında . İşlem hacmi 89, 500.00 milyon TL de
-
17:57BARMA
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 99.25 lira fiyatla işlem gören hissede 791, 047 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 142, 624 adet işlem
-
17:54KAREL
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 17.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 276 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, TAVHL, GUBRF