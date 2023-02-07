***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:17
***DGNMO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGNMO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110268
BIST
10:184.751
En Yüksek
|Değişim
|: -3,64%
|| -179,40
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.751
10:1818,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:1820,2285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0193
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:181.134,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.134,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:18
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|11.817.780
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|222.273
|% 9,97
|
|NUHCM
|114,00
|10.911.629
|% 9,93
|
|ONCSM
|103,10
|2.168.605
|% 9,80
|
|VKING
|36,40
|1.096.768
|% -9,99
|
|TURSG
|8,63
|14.192.312
|% -9,73
|
|GSRAY
|8,60
|45.790.290
|% -8,22
|
|CANTE
|66,55
|12.688.706
|% -7,57
|
|ISBIR
|79,30
|39.650
|% -7,20
|
|KRDMD
|18,01
|512.868.604
|% 1,98
|
|THYAO
|134,40
|370.463.208
|% -3,93
|
|EREGL
|39,44
|322.928.228
|% -1,55
|
|OYAKC
|24,50
|277.415.131
|% 8,12
|
|ASELS
|55,85
|269.720.613
|% -5,02
|
|KRDMD
|18,01
|512.868.604
|% 1,98
|
|BSOKE
|6,47
|95.406.479
|% 1,41
|
|YKBNK
|8,57
|101.598.987
|% -3,49
|
|OYAKC
|24,50
|277.415.131
|% 8,12
|
|BUCIM
|5,94
|65.642.202
|% 6,45
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8267
|18,8323
|% 0,03
|
|Euro
|20,2206
|20,2285
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,5783
|22,6915
|% 0,06
|
|Frank
|20,2378
|20,3597
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,01
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,08
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|4,00
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.743
|7.815
|27,00
|
|Yarım
|3.783
|3.824
|13,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.912
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,09
|
|B. Petrol
|82,18
|82,18
|1,19
|