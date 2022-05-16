***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.05.2022 17:32
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030602
BIST
17:462.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -19,08
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:4615,5671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0896
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:4616,2234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1100
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:46908,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,28
|Açılış
|: 908,10
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:44
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.524.359
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.094.127
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.598.631
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.650.409
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.449.131
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.949.904
|% -9,84
|
|GENIL
|18,35
|241.535.940
|% -8,89
|
|SKTAS
|3,96
|24.622.869
|% -8,76
|
|THYAO
|43,04
|4.490.914.982
|% 1,32
|
|GARAN
|14,96
|1.792.773.933
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,35
|1.701.863.904
|% 0,31
|
|KRDMD
|14,97
|1.475.130.959
|% -4,47
|
|SISE
|19,42
|1.385.069.520
|% -1,47
|
|EKGYO
|2,65
|973.504.164
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,37
|899.450.612
|% -3,96
|
|SKBNK
|1,13
|140.073.662
|% 3,67
|
|KARSN
|5,49
|677.336.860
|% 3,00
|
|GARAN
|14,96
|1.792.773.933
|% -0,13
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5510
|15,5587
|% 0,52
|
|Euro
|16,1952
|16,2145
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,0287
|19,1241
|% 0,55
|
|Frank
|15,4238
|15,5167
|% 0,22
|
|Riyal
|4,1377
|4,1584
|% 0,58
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|2,91
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,23
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,18
|
Seans Raporu
17:44
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında