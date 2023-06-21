***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
21.06.2023 16:09
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 22 nolu maddelerin değiştirilmesi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 nolu maddelerin çıkarılması ve 7, 18 ve 19 nolu maddelerin eklenmesine ilişkin değişiklik 21/06/2023 tarih 10857 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olup değişikliğin yer aldığı esas sözleşmemiz ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 16/06/2023 21/06/2023 10857
4 16/06/2023 21/06/2023 10857
5 16/06/2023 21/06/2023 10857
6 16/06/2023 21/06/2023 10857
7 16/06/2023 21/06/2023 10857
8 16/06/2023 21/06/2023 10857
9 16/06/2023 21/06/2023 10857
10 16/06/2023 21/06/2023 10857
11 16/06/2023 21/06/2023 10857
12 16/06/2023 21/06/2023 10857
13 16/06/2023 21/06/2023 10857
14 16/06/2023 21/06/2023 10857
15 16/06/2023 21/06/2023 10857
16 16/06/2023 21/06/2023 10857
17 16/06/2023 21/06/2023 10857
18 16/06/2023 21/06/2023 10857
19 16/06/2023 21/06/2023 10857
20 16/06/2023 21/06/2023 10857
21 16/06/2023 21/06/2023 10857
22 16/06/2023 21/06/2023 10857
23 16/06/2023 21/06/2023 10857
24 16/06/2023 21/06/2023 10857
25 16/06/2023 21/06/2023 10857
26 16/06/2023 21/06/2023 10857
27 16/06/2023 21/06/2023 10857
28 16/06/2023 21/06/2023 10857
29 16/06/2023 21/06/2023 10857
30 16/06/2023 21/06/2023 10857
31 16/06/2023 21/06/2023 10857
32 16/06/2023 21/06/2023 10857
33 16/06/2023 21/06/2023 10857
34 16/06/2023 21/06/2023 10857
35 16/06/2023 21/06/2023 10857
36 16/06/2023 21/06/2023 10857
37 16/06/2023 21/06/2023 10857
38 16/06/2023 21/06/2023 10857
39 16/06/2023 21/06/2023 10857
40 16/06/2023 21/06/2023 10857
41 16/06/2023 21/06/2023 10857
42 16/06/2023 21/06/2023 10857
43 16/06/2023 21/06/2023 10857
44 16/06/2023 21/06/2023 10857
45 16/06/2023 21/06/2023 10857
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160861
BIST