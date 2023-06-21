***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 ve 22 nolu maddelerin değiştirilmesi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 nolu maddelerin çıkarılması ve 7, 18 ve 19 nolu maddelerin eklenmesine ilişkin değişiklik 21/06/2023 tarih 10857 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olup değişikliğin yer aldığı esas sözleşmemiz ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 16/06/2023 21/06/2023 108574 16/06/2023 21/06/2023 108575 16/06/2023 21/06/2023 108576 16/06/2023 21/06/2023 108577 16/06/2023 21/06/2023 108578 16/06/2023 21/06/2023 108579 16/06/2023 21/06/2023 1085710 16/06/2023 21/06/2023 1085711 16/06/2023 21/06/2023 1085712 16/06/2023 21/06/2023 1085713 16/06/2023 21/06/2023 1085714 16/06/2023 21/06/2023 1085715 16/06/2023 21/06/2023 1085716 16/06/2023 21/06/2023 1085717 16/06/2023 21/06/2023 1085718 16/06/2023 21/06/2023 1085719 16/06/2023 21/06/2023 1085720 16/06/2023 21/06/2023 1085721 16/06/2023 21/06/2023 1085722 16/06/2023 21/06/2023 1085723 16/06/2023 21/06/2023 1085724 16/06/2023 21/06/2023 1085725 16/06/2023 21/06/2023 1085726 16/06/2023 21/06/2023 1085727 16/06/2023 21/06/2023 1085728 16/06/2023 21/06/2023 1085729 16/06/2023 21/06/2023 1085730 16/06/2023 21/06/2023 1085731 16/06/2023 21/06/2023 1085732 16/06/2023 21/06/2023 1085733 16/06/2023 21/06/2023 1085734 16/06/2023 21/06/2023 1085735 16/06/2023 21/06/2023 1085736 16/06/2023 21/06/2023 1085737 16/06/2023 21/06/2023 1085738 16/06/2023 21/06/2023 1085739 16/06/2023 21/06/2023 1085740 16/06/2023 21/06/2023 1085741 16/06/2023 21/06/2023 1085742 16/06/2023 21/06/2023 1085743 16/06/2023 21/06/2023 1085744 16/06/2023 21/06/2023 1085745 16/06/2023 21/06/2023 10857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160861BIST