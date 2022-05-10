***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469Transferler25.752.988 -25.752.988 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.460.071 15.109.015 9.648.944 9.648.944Dönem Karı (Zararı)15.109.015 15.109.015 15.109.015Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.460.071 -5.460.071 -5.449.261Sermaye Arttırımı80.930.233 177.347 81.107.580 81.107.580Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-939.468 -939.468 -939.468Dönem Sonu Bakiyeler190.930.233 -3.784.609 9.460.292 169.053.397 -667.148 -50.669.171 3.441.327 -213.097.811 15.109.015 119.775.525 119.775.525Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.930.233 -7.793.458 9.460.292 280.430.161 -2.988.950 -418.671 -91.122.003 3.441.327 -213.097.811 25.757.797 194.598.917 3.300 194.602.217Transferler25.757.797 -25.757.797Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)182.511 -1.428.659 4.413.619 3.167.471 4.443 3.171.914Dönem Karı (Zararı)4.413.619 4.413.619 4.413.619Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)182.511 -1.428.659 -1.246.148 4.443 -1.241.705Sermaye Arttırımı0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler190.930.233 -7.793.458 9.460.292 280.430.161 -2.988.950 -236.160 -92.550.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.441.327 -187.340.014 4.413.619 197.766.388 7.743 197.774.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.082.594 -9.248.737Dönem Karı (Zararı)4.413.619 15.109.015Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.413.619 15.109.015Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler89.892.710 49.728.971Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.352.153 14.956.441Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.777.395 1.964.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.651.525 1.964.521Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler125.870Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler41.101.231 14.569.249Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -1.024.142 -1.167.787Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 42.125.373 15.737.036Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30.125.632 21.622.140Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.785.824 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-1.785.824Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-7.640.605 -3.383.380Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.037.272 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-2.037.272İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-74.223.735 -74.086.723Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.420.988 -13.958.951Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -139.668.585 -37.199.131Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.825.404 -21.652.255Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler131.022.223 30.897.187Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.661.436 -618.995Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.409.920 -35.065.431Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7.344.984 7.930.766İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.927.481 -4.419.913Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.082.594 -9.248.737YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.805.440 -29.548.032Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-41.782.598 -30.303.405Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4.977.158 755.373FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.724.347 34.974.188Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 81.107.580Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri80.930.233Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri177.347İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri182.000.000 76.419.176Kredilerden Nakit Girişleri182.000.000 76.419.176Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-139.965.284 -114.711.937Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-139.965.284 -114.711.937İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-4.344.563Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.173.432Ödenen Temettüler-32.241.068 -7.840.631YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.447.193 -3.822.581NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.447.193 -3.822.581DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 49.168.829 14.228.238DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 25.721.636 10.405.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 25.721.636 49.168.829Finansal Yatırımlar11 50.021Ticari Alacaklar5 289.779.348 245.345.351İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 799.619 312.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 288.979.729 245.033.285Diğer Alacaklar46.812.703 33.310.144İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.315.624 3.247.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 43.497.079 30.062.356Stoklar8 608.427.943 468.759.358Peşin Ödenmiş Giderler10 139.693.037 136.867.633İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler139.693.037 136.867.633Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 905.926 850.290Diğer Dönen Varlıklar81.050.582 55.954.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar81.050.582 55.954.662ARA TOPLAM1.192.391.175 990.306.288TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.192.391.175 990.306.288DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 9.469.958 9.469.958Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar11 9.469.958 9.469.958Diğer Alacaklar7 11.589.038 10.580.141İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.589.038 10.580.141Maddi Duran Varlıklar12 564.576.358 552.470.174Arazi ve Arsalar12 98.241.604 98.241.604Binalar12 229.705.997 231.934.292Tesis, Makine ve Cihazlar12 78.769.132 80.343.062Taşıtlar12 6.990.485 7.426.176Mobilya ve Demirbaşlar12 43.231.765 36.402.433Özel Maliyetler12 103.664.016 94.988.045Yapılmakta Olan Yatırımlar12 3.973.359 3.134.562Kullanım Hakkı Varlıkları12 151.415.864 159.218.010Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 33.662.933 23.203.439Diğer Haklar13 16.132.933 5.673.439Markalar13 17.530.000 17.530.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR770.714.151 754.941.722TOPLAM VARLIKLAR1.963.105.326 1.745.248.010KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 209.120.141 150.541.619İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 209.120.141 150.541.619Banka Kredileri4 162.403.973 103.609.694Kiralama İşlemlerinden Borçlar46.716.168 46.931.925Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 231.676.664 251.057.616İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 231.676.664 251.057.616Banka Kredileri4 231.676.664 251.057.616Ticari Borçlar5 634.494.532 499.188.711İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 634.494.532 499.188.711Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 36.207.321 26.545.885Diğer Borçlar7 9.856.375 14.054.412İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 6.318.975 10.663.538İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.537.400 3.390.874Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 121.112. 113.767.886Kısa Vadeli Karşılıklar24.150.133 22.372.738Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 12.227.188 10.575.663Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 11.922.945 11.797.075Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.266.618.036 1.077.528.867TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.266.618.036 1.077.528.867UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar477.673.920 444.034.926İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 477.673.920 444.034.926Banka Kredileri4 300.740.707 269.209.142Kiralama İşlemlerinden Borçlar176.933.213 174.825.784Ticari BorçlarDiğer Borçlar7 3.157.476 3.202.466İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.157.476 3.202.466Uzun Vadeli Karşılıklar7.644.484 7.644.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.328.524 6.328.524Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.315.960 1.315.960Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 10.237.279 18.235.050TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER498.713.159 473.116.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.765.331.195 1.550.645.793ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar197.766.388 194.598.917Ödenmiş Sermaye16 350.000.000 350.000.000Birleşme Denkleştirme Hesabı16 -159.069.767 -159.069.767Geri Alınmış Paylar (-)16 -7.793.458 -7.793.458Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 9.460.292 9.460.292Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)277.441.211 277.441.211Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)277.441.211 277.441.211Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 280.430.161 280.430.161Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.988.950 -2.988.950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -92.786.822 -91.540.674Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -92.786.822 -91.540.674Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-92.786.822 -91.540.674Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 3.441.327 3.441.327Yasal Yedekler16 3.441.327 3.441.327Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-187.340.014 -213.097.811Net Dönem Karı veya Zararı4.413.619 25.757.797Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.743 3.300TOPLAM ÖZKAYNAKLAR197.774.131 194.602.217TOPLAM KAYNAKLAR1.963.105.326 1.745.248.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 579.482.822 330.632.527Satışların Maliyeti12 -387.636.263 -226.536.033TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)191.846.559 104.096.494BRÜT KAR (ZARAR)191.846.559 104.096.494Genel Yönetim Giderleri13 -18.534.376 -10.993.552Pazarlama Giderleri13 -134.189.919 -55.425.951Araştırma ve Geliştirme Giderleri13 -5.486.744 -1.947.296Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 38.168.837 20.187.801Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -20.717.200 -4.975.425ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.087.157 50.942.071Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.038.894 328.566Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.622FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.124.429 51.270.637Finansman Gelirleri12.104.608 25.368.526Finansman Giderleri-68.451.580 -64.913.528SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.222.543 11.725.635Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.640.605 3.383.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 7.640.605 3.383.380SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.418.062 15.109.015DÖNEM KARI (ZARARI)4.418.062 15.109.015Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.443 0Ana Ortaklık Payları4.413.619 15.109.015Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 18 0,00010000 0,00430000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 18 0,00010000 0,00430000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.246.148 -5.460.071Yabancı Para Çevrim Farkları182.511Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.785.824 -6.825.089Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.785.824 -6.825.089Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler357.165 1.365.018Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri357.165 1.365.018DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.246.148 -5.460.071TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.171.914 9.648.944Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.443Ana Ortaklık Payları3.167.471 9.648.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028924BIST