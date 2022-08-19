***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469Transferler4.535.317 21.217.671 -25.752.988 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.850.280 19.688.774 15.838.494 15.838.494Dönem Karı (Zararı)19.688.774 19.688.774 19.688.774Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.850.280 -3.850.280 -3.850.280Sermaye Arttırımı80.930.233 177.347 81.107.580 81.107.580Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.535.317 -4.535.317 -4.535.317Dönem Sonu Bakiyeler190.930.233 -7.380.458 9.460.292 169.053.397 -667.148 -49.059.380 7.976.644 -217.633.128 19.688.774 122.369.226 122.369.226Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler190.930.233 -7.793.458 9.460.292 280.430.161 -2.988.950 -418.671 -91.122.003 3.441.327 -213.097.811 25.757.797 194.598.917 3.300 194.602.217Transferler25.757.797 -25.757.797Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-460.032 -1.778.772 50.910.319 48.671.515 -9.985 48.661.530Dönem Karı (Zararı)50.910.319 50.910.319 -9.985 50.900.334Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-460.032 -1.778.772 -2.238.804 -2.238.804Sermaye Arttırımı0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler190.930.233 -7.793.458 9.460.292 280.430.161 -2.988.950 -878.703 -92.900.775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.441.327 -187.340.014 50.910.319 243.270.432 -6.685 243.263.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI309.755.426 60.105.638Dönem Karı (Zararı)50.900.334 19.688.774Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)50.900.334 19.688.774Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler155.745.032 93.292.895Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler60.402.250 34.227.736Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler961.943 -15.277Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler961.943 -15.277Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.818.401 977.193Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.822.325 2.206.504Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.484.971 139.150Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.511.105 -1.368.461Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11 45.327.647 34.382.173Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler52.072.789 33.778.403Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.223.465 -4.812.850Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-2.223.465 -4.812.850Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 -7.680.625 -5.331.343Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.933.908 86.860Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.933.908 86.860İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler103.110.060 -52.876.031Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -23.171.341 -35.530.305Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.771.046 -11.845.435Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -312.609.103 -88.212.234Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-55.623.422 -50.213.519Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 395.695.535 96.482.594Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.950.485 6.080.059Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.341.859 1.020.366Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)148.503.478 38.527.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.206.385 -9.185.521Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları309.755.426 60.105.638YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-159.970.741 -65.732.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.049.293 746.939Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-165.020.034 -66.479.368FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.960.810 41.526.302Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 81.107.580Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.107.580İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -4.535.317İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.535.317Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri925.803.943 325.515.525Kredilerden Nakit Girişleri925.803.943 325.515.525Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-866.349.700 -312.961.912Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-866.349.700 -312.961.912İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-10.403.973 -621.045Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.025.427 -5.254.909Ödenen Faiz-96.985.653 -41.723.620YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89.823.875 35.899.511NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89.823.875 35.899.511DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 49.168.829 14.228.238DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 138.992.704 50.127.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 138.992.704 49.168.829Finansal Yatırımlar11 20.000 50.021Ticari Alacaklar5 265.844.003 245.345.351İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.966.843 312.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 263.877.160 245.033.285Diğer Alacaklar57.838.571 33.310.144İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 7.362.414 3.247.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 50.476.157 30.062.356Stoklar8 781.368.461 468.759.358Peşin Ödenmiş Giderler10 192.491.055 136.867.633İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler192.491.055 136.867.633Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 866.076 850.290Diğer Dönen Varlıklar90.967.183 55.954.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar90.967.183 55.954.662ARA TOPLAM1.528.388.053 990.306.288TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.528.388.053 990.306.288DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 9.469.958 9.469.958Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar11 9.469.958 9.469.958Diğer Alacaklar7 6.822.760 10.580.141İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.822.760 10.580.141Maddi Duran Varlıklar12 674.341.211 552.470.174Kullanım Hakkı Varlıkları12 223.547.741 159.218.010Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 26.439.050 23.203.439Diğer Haklar13 8.909.050 5.673.439Markalar13 17.530.000 17.530.000Ertelenmiş Vergi Varlığı11 356.656TOPLAM DURAN VARLIKLAR940.977.376 754.941.722TOPLAM VARLIKLAR2.469.365.429 1.745.248.010KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 251.990.035 150.541.619İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 251.990.035 150.541.619Banka Kredileri4 178.379.461 103.609.694Kiralama İşlemlerinden Borçlar73.610.574 46.931.925Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 232.626.968 251.057.616İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 232.626.968 251.057.616Banka Kredileri4 232.626.968 251.057.616Ticari Borçlar5 838.841.440 499.188.711İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 838.841.440 499.188.711Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 30.496.370 26.545.885Diğer Borçlar7 4.089.141 14.054.412İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 259.565 10.663.538İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.829.576 3.390.874Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 262.271.364 113.767.886İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 262.271.364 113.767.886Kısa Vadeli Karşılıklar30.897.074 22.372.738Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 15.397.988 10.575.663Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 15.499.086 11.797.075Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.651.212.392 1.077.528.867TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.651.212.392 1.077.528.867UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar552.378.731 444.034.926İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 552.378.731 444.034.926Banka Kredileri4 312.148.359 269.209.142Kiralama İşlemlerinden Borçlar240.230.372 174.825.784Ticari BorçlarDiğer Borçlar7 4.105.623 3.202.466İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.105.623 3.202.466Uzun Vadeli Karşılıklar7.938.549 7.644.484Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.328.524 6.328.524Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.610.025 1.315.960Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 10.466.387 18.235.050TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER574.889.290 473.116.926TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.226.101.682 1.550.645.793ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar243.270.432 194.598.917Ödenmiş Sermaye16 350.000.000 350.000.000Birleşme Denkleştirme Hesabı16 -159.069.767 -159.069.767Geri Alınmış Paylar (-)16 -7.793.458 -7.793.458Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 9.460.292 9.460.292Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)277.441.211 277.441.211Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)277.441.211 277.441.211Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 280.430.161 280.430.161Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.988.950 -2.988.950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -93.779.478 -91.540.674Yabancı Para Çevrim Farkları-878.703Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -92.900.775 -91.540.674Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-92.900.775 -91.540.674Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 3.441.327 3.441.327Yasal Yedekler16 3.441.327 3.441.327Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-187.340.014 -213.097.811Net Dönem Karı veya Zararı50.910.319 25.757.797Kontrol Gücü Olmayan Paylar-6.685 3.300TOPLAM ÖZKAYNAKLAR243.263.747 194.602.217TOPLAM KAYNAKLAR2.469.365.429 1.745.248.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.425.788.152 723.837.531 846.305.330 393.205.004Satışların Maliyeti12 -931.059.585 -492.855.577 -543.423.322 -266.319.544TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)494.728.567 230.981.954 302.882.008 126.885.460BRÜT KAR (ZARAR)494.728.567 230.981.954 302.882.008 126.885.460Genel Yönetim Giderleri13 -58.204.067 -26.060.698 -39.669.691 -15.067.146Pazarlama Giderleri13 -290.971.120 -129.921.640 -156.781.201 -74.495.689Araştırma ve Geliştirme Giderleri13 -10.318.398 -4.578.452 -4.831.654 -2.631.156Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 98.518.271 27.580.370 60.349.434 7.392.569Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -44.683.194 -7.818.544 -23.965.994 -2.843.119ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)189.070.059 90.182.990 137.982.902 39.240.919Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.099.267 466.204 60.373 137.638Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -165.359 -553.064 -163.737 -553.064FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)191.003.967 90.096.130 137.879.538 38.825.493Finansman Gelirleri20.015.670 43.336.858 7.911.062 17.968.332Finansman Giderleri-167.799.928 -119.075.557 -99.348.348 -54.162.029SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.219.709 14.357.431 46.442.252 2.631.796Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.680.625 5.331.343 40.020 1.947.963Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 7.680.625 5.331.343 40.020 1.947.963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.900.334 19.688.774 46.482.272 4.579.759DÖNEM KARI (ZARARI)50.900.334 19.688.774 46.482.272 4.579.759Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.985 -14.428 0Ana Ortaklık Payları50.910.319 19.688.774 46.496.700 4.579.759Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç 0,00150000 0,00060000 0,00130000 0,00010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.238.804 -3.850.280 -992.656 1.609.791Yabancı Para Çevrim Farkları-460.032 -642.543Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-460.032 -642.543Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.223.465 -4.812.850 -437.641 2.012.239Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.223.465 -4.812.850 -437.641 2.012.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler444.693 962.570 87.528 -402.448Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri444.693 962.570 87.528 -402.448DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.238.804 -3.850.280 -992.656 1.609.791TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.661.530 15.838.494 45.489.616 6.189.550Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.985 -14.428 0Ana Ortaklık Payları48.671.515 15.838.494 45.504.044 6.189.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057345BIST