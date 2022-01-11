***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 2022 yılı finansal beklentilerinin kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 2022 yılı beklentilerini içeren özet bilgiler ekte sunulmuştur.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 2022 yılı bütçesinde Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Ruum Store markalarının hedeflenen bütçelerine ek olarak pandeminin etkisinin geçen yıllara göre azalması beklentisi, kur artışının etkileri değerlendirilerek ihracatta hedeflenen büyüme, e-ticaret sektörüne yapılan yatırımlar sonucu hedeflenen büyüme ve Kelebek Mutfak markasının yeniden yapılandırılmasının etkileri değerlendirilerek konsolide satış hedefi geçen yıl ile kıyaslandığında %80 - %90 büyüme ile birlikte 3,2 – 3,4 milyar TL olarak belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992803BIST