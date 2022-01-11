***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
11.01.2022 18:09
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimizin 2022 yılı finansal beklentilerinin kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 2022 yılı beklentilerini içeren özet bilgiler ekte sunulmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 2022 yılı bütçesinde Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Ruum Store markalarının hedeflenen bütçelerine ek olarak pandeminin etkisinin geçen yıllara göre azalması beklentisi, kur artışının etkileri değerlendirilerek ihracatta hedeflenen büyüme, e-ticaret sektörüne yapılan yatırımlar sonucu hedeflenen büyüme ve Kelebek Mutfak markasının yeniden yapılandırılmasının etkileri değerlendirilerek konsolide satış hedefi geçen yıl ile kıyaslandığında %80 - %90 büyüme ile birlikte 3,2 – 3,4 milyar TL olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992803
BIST
18:052.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
18:0513,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0173
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
18:0515,7451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0865
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
18:05806,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,41
|Açılış
|: 806,77
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HATEK
|19,03
|21.058.360
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|18.165.583
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.768.270
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
|
|PENTA
|350,00
|16.183.425
|% -9,35
|
|RALYH
|10,41
|96.966.819
|% -8,44
|
|IHAAS
|9,60
|16.991.850
|% -5,88
|
|FENER
|29,12
|72.399.344
|% -5,76
|
|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 4,13
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,75
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% -2,07
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8167
|13,8381
|% 0,13
|
|Euro
|15,7146
|15,7451
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,7858
|18,8800
|% 0,40
|
|Frank
|14,9100
|14,9998
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6757
|3,6942
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|11,12
|
|Altın Gr.
|804
|804
|3,42
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,04
|0,05
|
|B. Petrol
|82,32
|82,32
|1,45
|