***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
17.01.2023 18:34
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2023 tarihli kararıyla Şirketimizin 2023 yılı beklentilerinin kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 2023 yılı beklentilerini içeren özet bilgiler ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102861
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 107,36
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
18,8070
En Düşük
18,6671
18:0520,3034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0294
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
20,4273
En Düşük
20,2241
18:051.153,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,35
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|20,46
|32.051.952
|% 10,00
|
|DURDO
|44,22
|21.240.901
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|39.293.906
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.916.526
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|112.490.951
|% 9,98
|
|POLTK
|1.512,00
|89.665.922
|% -7,80
|
|UZERB
|175,00
|1.948.206
|% -6,91
|
|ATSYH
|111,00
|3.091.287
|% -6,57
|
|MSGYO
|6,95
|53.662.039
|% -6,46
|
|DIRIT
|6,60
|524.017
|% -5,71
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 2,08
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 5,42
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 5,01
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 3,54
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,62
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% -0,29
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7894
|18,7925
|% 0,04
|
|Euro
|20,3044
|20,3155
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,9791
|23,0943
|% 0,60
|
|Frank
|20,2855
|20,4077
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-6,61
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.829
|7.894
|-6,00
|
|Yarım
|3.815
|3.863
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.931
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,94
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|-0,23
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|1,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA