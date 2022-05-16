***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.05.2022 15:21
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.04.2022
Genel Kurul Tarihi 16.05.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 iç Kapı No:1 Beykoz/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi
2 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
7 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, şirketimizin bayilerinden alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olacak olan şirketimiz paylarının, teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair pay rehni programının Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur haklarının belirlenmesi
10 - 2021 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikasında yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2022 yılı için belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağıer hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
20 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 DGNMO 16.05.2022 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 DGNMO 16.05.2022 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030548
BIST