***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.04.2022Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 iç Kapı No:1 Beykoz/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi2 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi7 - Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uygun olarak, şirketimizin bayilerinden alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olacak olan şirketimiz paylarının, teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair pay rehni programının Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur haklarının belirlenmesi10 - 2021 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması11 - 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikasında yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2022 yılı için belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi17 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağıer hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi20 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 DGNMO 16.05.2022 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 DGNMO 16.05.2022 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030548BIST