***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.07.2023 09:04
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.07.2023
Genel Kurul Tarihi 08.08.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yürürlükte bulunan Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişikliklerin genel kurulun bilgi ve görüşlerine sunulması, görüşülerek onaylanması,
3 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenmekte olan huzur haklarının değerlendirilerek yeniden belirlenmesi,
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 08.08.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 08.08.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08 Ağustos 2023 Salı günü saat 10:30'da, İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170691
BIST