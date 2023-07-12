***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 11.07.2023Genel Kurul Tarihi 08.08.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yürürlükte bulunan Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişikliklerin genel kurulun bilgi ve görüşlerine sunulması, görüşülerek onaylanması,3 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenmekte olan huzur haklarının değerlendirilerek yeniden belirlenmesi,4 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 08.08.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 08.08.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08 Ağustos 2023 Salı günü saat 10:30'da, İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170691BIST