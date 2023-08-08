***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 11.07.2023Genel Kurul Tarihi 08.08.2023Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yürürlükte bulunan Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişikliklerin genel kurulun bilgi ve görüşlerine sunulması, görüşülerek onaylanması,3 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenmekte olan huzur haklarının değerlendirilerek yeniden belirlenmesi,4 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 08.08.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 08.08.2023 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182096BIST