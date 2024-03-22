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***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

22.03.2024 21:46
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Çeşitli yazılı basın ve sosyal medya platformlarında Şirketimiz ile aynı sektörde faaliyet gösteren şirket ve/veya şirketlerin Şirketimiz tarafından satın alacağına dair son günlerde yayımlanan haberlere istinaden, Şirketimiz tarafından bu konuya ilişkin tam ve doğru bilgilendirme yapılması gerekliliği doğmuştur.  
Şirketimiz tarafından, bahse konu haberlerde geçen aynı sektörde faaliyet gösteren şirket ve/veya şirketlerin satın alınmasına dair herhangi bir görüşmeye başlanmadığını ve anılan satın alıma ilişkin alınmış bağlayıcı veya sonuçlanmış bir kararın bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, çeşitli yazılı basın ve sosyal medya platformlarında yer alan ilgili satın alım kararına ilişkin haber ve söylentiler gerçeği yansıtmadığından bunlara itibar edilmemesi gerektiğini, söz konusu haber ve söylentiler hakkında bütün haklarımızın saklı olduğunu ve anılan satın alma kararının alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun bir şekilde bu hususun Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) aracılığı ile yatırımcılarımız ile paylaşılacağını bilgilerinize sunarız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261718


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