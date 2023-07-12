***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu'muz, Şirket'in o yılki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve Şirket'in nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar. Şirketimizin ana politikası, sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir.Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı ile ilke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %40'ı pay sahiplerine dağıtılmasına ve kar payı, nakit veya karın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılmasına karar verilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kâr Dağıtım Politikası ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170688BIST