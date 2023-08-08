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***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

08.08.2023 16:25
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 08.08.2023 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, ekte yer alan Kâr Dağıtım Politikası onaya sunularak kabul edilmiştir.
Kamunun bilgisine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182100


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