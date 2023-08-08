***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
08.08.2023 16:25
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.08.2023 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, ekte yer alan Kâr Dağıtım Politikası onaya sunularak kabul edilmiştir.
Kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182100
BIST
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17:417.420
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -50,03
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4127,0202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4129,5926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0917
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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30,1939
En Düşük
29,5514
17:411.676,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.676,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:41
|CMENT
|98,40
|7.342.905
|% 9,94
|
|EMKEL
|28,12
|51.873.401
|% 9,93
|
|ANSGR
|32,82
|303.480.847
|% 9,91
|
|ADEL
|341,90
|167.335.129
|% 9,20
|
|BOSSA
|9,36
|80.749.832
|% 5,52
|
|AKSUE
|34,02
|386.134.104
|% -10,00
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKGRT
|4,62
|635.106.709
|% -6,48
|
|DZGYO
|4,19
|59.909.010
|% -6,26
|
|AKCNS
|117,30
|722.769.833
|% -5,86
|
|THYAO
|260,80
|12.309.274.844
|% -2,29
|
|YKBNK
|14,77
|4.643.422.838
|% -0,47
|
|ISCTR
|16,13
|4.544.893.496
|% -0,25
|
|EREGL
|40,94
|4.191.691.023
|% -0,10
|
|AKBNK
|28,18
|3.726.308.331
|% 0,21
|
|YKBNK
|14,77
|4.643.422.838
|% -0,47
|
|SKBNK
|3,19
|904.294.956
|% 2,57
|
|EKGYO
|8,97
|2.547.771.642
|% -1,75
|
|ISCTR
|16,13
|4.544.893.496
|% -0,25
|
|ADESE
|1,97
|457.358.843
|% 4,23
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9990
|27,0202
|% 0,21
|
|Euro
|29,5775
|29,5926
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,2445
|34,4163
|% -0,43
|
|Frank
|30,7112
|30,8962
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1804
|7,2164
|% 0,13
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-6,83
|
|Altın Gr.
|1.674
|1.674
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.176
|11.275
|129,00
|
|Yarım
|5.592
|5.664
|65,00
|
|Çeyrek
|2.796
|2.832
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,92
|