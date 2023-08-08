***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.08.2023 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, ekte yer alan Kâr Dağıtım Politikası onaya sunularak kabul edilmiştir.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182100BIST