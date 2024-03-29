***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2024 19:58
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süresinin Uzatılması ve Tavanın Yükseltilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izninin 2024 yılında sona ermesi sebebiyle 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle uzatılması ve 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye çıkartılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde tadiline, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanının yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı ilişikte sunulmaktadır
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 The Draft Amendment.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264540
BIST