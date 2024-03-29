***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süresinin Uzatılması ve Tavanın Yükseltilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izninin 2024 yılında sona ermesi sebebiyle 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl süreyle uzatılması ve 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye çıkartılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin ekteki şekilde tadiline, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanının yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı ilişikte sunulmaktadırKamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 The Draft Amendment.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264540BIST