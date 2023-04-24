***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.04.2023 10:54
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "BBB- (tr)'den BBB+ (tr)'ye revize etmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu ise J3(tr)'den J2(tr)'ye revize etmiştir. Her iki notun görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.
Rapora ekte yer alan dosyadan ulaşabilirsiniz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140408
BIST
15:145.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,65
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1419,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1421,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1362
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:141.236,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:12
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.492.745.613
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|24.922.788
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.050.530
|% 9,95
|
|SEKFK
|9,21
|54.018.702
|% 9,90
|
|IMASM
|41,70
|160.578.342
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,82
|273.671.050
|% -5,97
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|BURCE
|67,55
|45.194.069
|% -5,72
|
|AVGYO
|3,26
|15.385.535
|% -5,51
|
|THYAO
|135,80
|2.046.819.254
|% 1,34
|
|KOPOL
|41,24
|1.492.745.613
|% 9,97
|
|CVKMD
|163,70
|1.367.032.123
|% 7,63
|
|EREGL
|34,34
|1.331.812.558
|% -0,35
|
|KOZAL
|22,62
|1.029.738.599
|% -0,44
|
|EKGYO
|6,69
|513.584.475
|% -0,45
|
|ISCTR
|11,93
|809.453.081
|% 0,59
|
|YKBNK
|10,23
|655.664.460
|% 0,59
|
|AKBNK
|17,84
|1.024.244.963
|% 0,79
|
|KOZAL
|22,62
|1.029.738.599
|% -0,44
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4002
|19,4053
|% 0,02
|
|Euro
|21,3677
|21,3772
|% 0,62
|
|Sterlin
|24,0657
|24,1864
|% 0,01
|
|Frank
|21,7039
|21,8346
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1586
|5,1845
|% 0,03
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.238
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.951
|9.085
|-55,00
|
|Yarım
|4.371
|4.441
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.186
|2.234
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-0,15
|