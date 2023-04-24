***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "BBB- (tr)'den BBB+ (tr)'ye revize etmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu'nu ise J3(tr)'den J2(tr)'ye revize etmiştir. Her iki notun görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.Rapora ekte yer alan dosyadan ulaşabilirsiniz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140408BIST