***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.04.2024 21:00
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından şirketimizin yatırım düzeyi iyi kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (tr)" olarak teyit edilmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Notu da "J2 (tr)" olarak teyit edilmiştir. Her iki notun görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notları ve görünümleri "BB / Negatif" olarak belirlenmiştir.
Rapora ekte yer alan dosyadan ulaşabilirsiniz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274144
BIST
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18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,4836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0321
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,7106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1658
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.482,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,39
|Açılış
|: 2.483,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.465,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|52,25
|6.766.016
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|132.381.870
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|299.708.358
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.230.243
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|234.007.339
|% 9,99
|
|DITAS
|20,88
|54.938.378
|% -10,00
|
|CELHA
|41,62
|85.007.640
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,45
|313.064.006
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.547.349
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|267.969.731
|% -9,01
|
|THYAO
|295,25
|9.978.468.179
|% -0,59
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|AKBNK
|56,05
|4.798.762.799
|% 0,36
|
|TUPRS
|186,50
|4.439.206.208
|% 0,27
|
|ISCTR
|12,26
|4.910.462.444
|% 0,82
|
|ZOREN
|5,86
|2.228.458.345
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% -5,72
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% -5,05
|
|YKBNK
|30,58
|5.700.004.400
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4565
|32,4836
|% 0,10
|
|Euro
|34,6716
|34,7106
|% 0,48
|
|Sterlin
|40,4775
|40,6804
|% 0,29
|
|Frank
|35,6998
|35,8787
|% 0,35
|
|Riyal
|8,6606
|8,7040
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,35
|28,39
|% 0,66
|
|Platin
|944,25
|946,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,11
|1.031,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,51
|87,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.374,37
|2.374,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METUR
Yüzde 5.19 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 656, 024 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 07 artarak (% 0.05 ) 10, 313
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DITAS, CELHA
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17:58XU100
Endeks 9, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 90, 589.00 milyon TL de
-
17:58TSPOR
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 418, 589 adet işlem