***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından şirketimizin yatırım düzeyi iyi kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (tr)" olarak teyit edilmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Notu da "J2 (tr)" olarak teyit edilmiştir. Her iki notun görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notları ve görünümleri "BB / Negatif" olarak belirlenmiştir.Rapora ekte yer alan dosyadan ulaşabilirsiniz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu özel durum açıklamasının İngilizce versiyonu ile Türkçe versiyonu arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274144BIST