***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 3 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.Bu sözleşme ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanların ücret ve sosyal haklarında, aşağıdaki gösterilen koşullarda iyileştirme gerçekleştirilmiştir01.01.2022'den geçerli olmak üzere brüt ücretlere %43 iyileştirme, 01.07.2022'den geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı, 01.01.2023'ten geçerli olmak üzere brüt ücrete asgari ücret oranında ücret artışı, 01.07.2023'ten geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı, 01.01.2024'ten geçerli olmak üzere brüt ücrete asgari ücret oranında ücret artışı, 01.07.2024'ten geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001720BIST