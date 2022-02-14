***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2022 23:02
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 3 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Bu sözleşme ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanların ücret ve sosyal haklarında, aşağıdaki gösterilen koşullarda iyileştirme gerçekleştirilmiştir
01.01.2022'den geçerli olmak üzere brüt ücretlere %43 iyileştirme, 01.07.2022'den geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı, 01.01.2023'ten geçerli olmak üzere brüt ücrete asgari ücret oranında ücret artışı, 01.07.2023'ten geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı, 01.01.2024'ten geçerli olmak üzere brüt ücrete asgari ücret oranında ücret artışı, 01.07.2024'ten geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001720
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.027
En Düşük
1.971
18:0513,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0169
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5662
18:0515,4037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0415
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4175
En Düşük
15,3518
18:05820,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,89
|Açılış
|: 820,85
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% 93,43
|
|BUCIM
|3,33
|18.482.991
|% 87,43
|
|TTKOM
|9,72
|494.479.249
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,09
|10.835.948
|% 0,00
|
|TRILC
|10,10
|48.013.208
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,72
|494.479.249
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,09
|10.835.948
|% 0,00
|
|TRILC
|10,10
|48.013.208
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,41
|24.132.248
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,82
|13.079.183
|% 0,00
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% 0,00
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% 0,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% 0,00
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% 0,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5882
|13,6091
|% 0,12
|
|Euro
|15,3806
|15,4037
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,3296
|18,4215
|% 0,02
|
|Frank
|14,6472
|14,7355
|% 0,17
|
|Riyal
|3,6105
|3,6286
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|6,33
|
|Altın Gr.
|821
|821
|3,11
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,93
|95,93
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 83 kaybederek (% -1.89 ) 1, 810
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, AYDEM, ISKUR, OYLUM, PKENT, ATSYH, IHYAY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, ORCAY, INTEM
-
17:58
POLTK, ISKUR, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında