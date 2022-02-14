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***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2022 23:02
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Öz-Ağaç İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 3 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Bu sözleşme ile Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanların ücret ve sosyal haklarında, aşağıdaki gösterilen koşullarda iyileştirme gerçekleştirilmiştir
01.01.2022'den geçerli olmak üzere brüt ücretlere %43 iyileştirme, 01.07.2022'den  geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı, 01.01.2023'ten  geçerli olmak üzere brüt ücrete asgari ücret oranında ücret artışı, 01.07.2023'ten  geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı, 01.01.2024'ten geçerli  olmak üzere brüt ücrete asgari ücret oranında ücret artışı, 01.07.2024'ten  geçerli olmak üzere 1/4 ikramiye artışı.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001720


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