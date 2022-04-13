***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarih ve 86/121 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ilea) Bayilerimizden olan alacaklarımıza ilişkin olarak Şirketimizin teminat çeşitliliğini ve likiditesini artırmak, teminat yapısını sağlamlaştırmak ve teminat çözme süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla mevcut teminat yapımıza uyumlu olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Geri Alınan Paylar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca pay rehni programı uygulanmasına,b) Uygulanacak pay rehni programında, mülkiyetinde Şirketimiz paylarına sahip olan bayilerle düzenlenecek bir teminat sözleşmesi ile, bayilerin mülkiyetinde bulunan Şirketimiz payları üzerinde kurulacak rehnin, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri çerçevesinde, teminat olarak kabul edilmesine,c) Şirketimiz ile bayilerimiz arasında SPKn'nın 47 maddesine uygun olarak bir teminat sözleşmesi düzenlenerek ilgili pay senetlerinin teminat olarak kabul edilmesine, payların mülkiyetinin teminat veren bayide kalmasına, teminat işleminin MKK nezdinde oluşturulacak bayilere ait alt hesaplarda takip edilmesine, bayinin temerrüde düşmesi halinde ise teminat olarak kabul edilen payların, ilgili mevzuat çerçevesinde borsada üçüncü kişilere satılmasına ve satıştan elde edilecek tutardan alacak karşılığı miktarın Şirketimize iletilmesine, dolasıyla ilgili payların süreçte hiçbir aşamada Şirketimiz mülkiyetine geçmeyeceğine,d) İlgili süreç öncesinde, Şirketimizin bayilerden olan alacaklarına karşılık bayilerin mülkiyetinde olan Şirketimiz paylarının teminat amaçlı olarak rehin alınmasına dair programın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında, ayrı bir gündem maddesinde Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına,e) Payların en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden rehin alınmasına, periyodik olarak en son açıklanan günlük kapanış fiyatı üzerinden takip edilmesine ve paraya çevirme aşamasında işlemin borsada o gün oluşan güncel piyasa fiyatı üzerinden gerçekleştirilmesine,f) Pay rehni programının amacı payların bayilerden alacaklarına teminat teşkil etmesi olduğundan, bayilerle ilişkinin uzun süreli olması ve bayinin yükümlülüklerini yerine getirdiği süre boyunca rehne konu paylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak olması dikkate alınarak, program için Tebliğ'deki üç yıllık süre şartı aranmamasına,g) Tebliğ'de belirtilen yasal sınırlara uygun olarak gerçekleştirilecek programda işleme konu pay tutarının bayilerin insiyatifine bağlı olarak belirleneceğine,h) Şirketimiz Genel Kurul'unda gündem maddesinin değerlendirilmesinden sonra her bir teminat alma ya da teminatı kullanma işlemi için ayrıca bir özel durum açıklaması yapılmamasına ve Şirketimiz finansal raporlarından, rehin konulan toplam pay değeri hakkında bilgi edinilebilmesine,i) İşbu Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Genel Kurul'a yapılacak olan öneriden farklı bir kararın Genel Kurul'ca alınması halinde SPK'dan görüş alınarak yatırımcılarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020010BIST