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***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.05.2022 15:17
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuzun 17.05.2022 tarihinde yapılan toplantısında
16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıllığına seçilen yeni Yönetim Kurulumuzun görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlenmiştir
Yönetim Kurulu Başkanlığına, Davut Doğan'ın
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Şadan Doğan'ın
Yönetim Kurulu Üyeliğine, İsmail Doğan'ın
Yönetim Kurulu Üyeliğine, Salih Tuncer Mutlucan'ın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mutlu Erturan'ın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Zeynep Yalım Uzun'un
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Berna Akyüz Öğüt'ün
Seçilmesine karar verilmiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030850


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