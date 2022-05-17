***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17.05.2022 tarihinde yapılan toplantısında16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıllığına seçilen yeni Yönetim Kurulumuzun görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlenmiştirYönetim Kurulu Başkanlığına, Davut Doğan'ınYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Şadan Doğan'ınYönetim Kurulu Üyeliğine, İsmail Doğan'ınYönetim Kurulu Üyeliğine, Salih Tuncer Mutlucan'ınBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mutlu Erturan'ınBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Zeynep Yalım Uzun'unBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Berna Akyüz Öğüt'ünSeçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030850BIST