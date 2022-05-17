***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 15:17
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17.05.2022 tarihinde yapılan toplantısında
16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıllığına seçilen yeni Yönetim Kurulumuzun görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlenmiştir
Yönetim Kurulu Başkanlığına, Davut Doğan'ın
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Şadan Doğan'ın
Yönetim Kurulu Üyeliğine, İsmail Doğan'ın
Yönetim Kurulu Üyeliğine, Salih Tuncer Mutlucan'ın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mutlu Erturan'ın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Zeynep Yalım Uzun'un
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Berna Akyüz Öğüt'ün
Seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030850
BIST
16:322.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 22,63
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:3215,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2396
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:3216,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,3808
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:32925,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 14,36
|Açılış
|: 925,55
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ORCAY
|19,91
|217.283.704
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.285.442
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.509.868
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.742.203
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.272.247
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.055.950
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,75
|81.530.300
|% -6,16
|
|THYAO
|42,84
|2.871.202.810
|% 0,28
|
|SISE
|19,99
|2.144.037.098
|% 3,58
|
|AKBNK
|7,89
|1.162.754.255
|% -1,00
|
|KRDMD
|14,93
|1.152.279.316
|% 0,13
|
|SAHOL
|19,43
|1.123.085.493
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,66
|780.750.118
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,33
|998.488.774
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,15
|178.454.316
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,89
|1.162.754.255
|% -1,00
|
|SISE
|19,99
|2.144.037.098
|% 3,58
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7100
|15,7354
|% 1,25
|
|Euro
|16,5775
|16,6089
|% 2,27
|
|Sterlin
|19,6168
|19,7152
|% 2,80
|
|Frank
|15,8092
|15,9044
|% 2,38
|
|Riyal
|4,1917
|4,2128
|% 1,53
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,85
|
|Altın Gr.
|927
|928
|16,50
|
|Cumhuriyet
|6.193
|6.286
|114,00
|
|Tam
|6.154
|6.312
|101,71
|
|Yarım
|2.974
|3.054
|49,20
|
|Çeyrek
|1.492
|1.527
|24,60
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,21
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,03
|
Seans Raporu
16:30
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-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 15 artarak (% 1.18 ) 2, 162
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, ORCAY, EUHOL, IMASM, LIDFA, EGEPO
-
16:45
ORCAY, CANTE, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
CELHA, LIDER, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 110 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 138 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem