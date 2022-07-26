***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 11:48
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketimizin Kelebek markasının Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Tolga Kaya, Kelebek Genel Müdür'ü olarak atanmıştır.
Sayın Kaya görevlerine Şirketimiz CEO'su Sayın İsmail Doğan'a bağlı olarak devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047707
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|NTGAZ
|9,84
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|% 9,94
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|BMSCH
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|19.221.157
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|AKFGY
|2,57
|160.394.917
|% 7,98
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|BIZIM
|20,50
|34.076.957
|% 7,95
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|DOBUR
|56,60
|8.021.352
|% 7,81
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|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
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|RODRG
|20,22
|113.394
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|RTALB
|9,77
|50.332.361
|% -4,31
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|ESCAR
|53,55
|8.025.665
|% -4,12
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|KZBGY
|82,75
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|THYAO
|50,20
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|% 1,33
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|EKGYO
|3,25
|892.690.246
|% 2,52
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|YKBNK
|4,81
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|% 0,00
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|TUPRS
|262,90
|400.985.875
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|GARAN
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|EKGYO
|3,25
|892.690.246
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|SKBNK
|1,55
|266.570.478
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|YKBNK
|4,81
|578.289.618
|% 0,00
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|AKFGY
|2,57
|160.394.917
|% 7,98
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|TSKB
|2,42
|152.098.988
|% -0,41
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|11:36
|Alış
|Satış
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|Dolar
|17,8710
|17,8772
|% 0,59
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|Euro
|18,2694
|18,2886
|% 0,48
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|Sterlin
|21,4435
|21,5510
|% 0,41
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|Frank
|18,4675
|18,5788
|% 0,61
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|Riyal
|4,7416
|4,7654
|% 0,52
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.724
|1.724
|3,78
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|Altın Gr.
|991
|991
|7,60
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|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
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|Tam
|6.666
|6.728
|12,00
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|Yarım
|3.248
|3.289
|6,00
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|Çeyrek
|1.629
|1.644
|3,00
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|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,21
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|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
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|B. Petrol
|102
|102
|1,97
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