***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDoğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketimizin Kelebek markasının Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sayın Tolga Kaya, Kelebek Genel Müdür'ü olarak atanmıştır.Sayın Kaya görevlerine Şirketimiz CEO'su Sayın İsmail Doğan'a bağlı olarak devam edecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047707BIST