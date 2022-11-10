***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2022 09:58
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı 3.çeyrek operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri sekmesine (https://www.doganlarmobilyagrubu.com/yatirimci-sunumlari) yüklenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079092
BIST
10:024.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 9,12
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.371
En Düşük
4.364
10:0218,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:0218,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:021.022,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.022,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:00
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|ETILR
|11,54
|6.388.959
|% 9,90
|
|MNDRS
|9,66
|12.515.641
|% 9,65
|
|IDGYO
|3,77
|10.632.634
|% 8,96
|
|KERVN
|0,98
|384.919
|% 8,89
|
|GOLTS
|119,20
|5.029.048
|% -9,97
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|204.870.731
|% -9,96
|
|SNKRN
|19,73
|292.813
|% -7,54
|
|VKING
|9,90
|196.129
|% -6,78
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 0,00
|
|SISE
|34,26
|3.063.038.547
|% 0,00
|
|TUPRS
|430,80
|2.995.626.567
|% 0,00
|
|KOZAL
|214,50
|2.704.002.287
|% 0,00
|
|ALARK
|79,90
|2.475.890.105
|% 0,00
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% 0,00
|
|DOHOL
|6,26
|1.687.172.698
|% 0,64
|
|KRDMD
|12,53
|2.072.776.318
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,42
|379.151.491
|% 0,00
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6029
|18,6091
|% 0,11
|
|Euro
|18,6445
|18,6555
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,1422
|21,2482
|% 0,59
|
|Frank
|18,8442
|18,9577
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9330
|4,9577
|% 0,17
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|4,54
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.821
|6.883
|23,00
|
|Yarım
|3.324
|3.365
|11,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.682
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|0,10
|
|B. Petrol
|92,51
|92,51
|-0,14
|