***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görevini yürütmekte olan Sayın İsmail Doğan, CEO görevini 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Sayın Mustafa Karamemiş'e devretmiştir. Sayın Karamemiş'e yeni görevinde başarılar dileriz.Mobilya sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Sayın Mustafa Karamemiş, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi bölümlerinde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Erciyes Anadolu Holding bünyesinde kariyerine başlayan Sayın Mustafa Karamemiş, grup şirketlerinden olan sırasıyla Form Sünger ve İstikbal A.Ş'de işletme müdürlüğü, iştirak şirketlerinden Global Furniter (Ukrayna) Genel Müdürlük ve 2018 yılından itibaren ise Bellona Mobilya Sanayi A.Ş'de Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131392BIST