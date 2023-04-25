***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı 24.04.2023 tarihinde aldığı kararla Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir.Komite ÜyeleriDenetim KomitesiMutlu Erturan (Başkan)Berna Akyüz Öğüt (Üye)Kurumsal Yönetim KomitesiZeynep Yalım Uzun (Başkan)Salih Tuncer Mutlucan (Üye)Elif Yılmaz (Üye)Aysun Vardan (Üye)Riskin Erken Saptanması KomitesiZeynep Yalım Uzun (Başkan)Mutlu Erturan (Üye)Salih Tuncer Mutlucan (Üye)Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140618BIST