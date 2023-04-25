***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2023 09:04
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun aldığı 24.04.2023 tarihinde aldığı kararla Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin yeniden tespit edilmesine karar vermiştir.
Komite Üyeleri
Denetim Komitesi
Mutlu Erturan (Başkan)
Berna Akyüz Öğüt (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Zeynep Yalım Uzun (Başkan)
Salih Tuncer Mutlucan (Üye)
Elif Yılmaz (Üye)
Aysun Vardan (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Zeynep Yalım Uzun (Başkan)
Mutlu Erturan (Üye)
Salih Tuncer Mutlucan (Üye)
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140618
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
0
En Düşük
0
18:0519,4133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4182
En Düşük
19,3659
18:0521,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0481
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4914
En Düşük
21,3660
18:051.244,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.244,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.248,41
En Düşük
1.238,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|27,00
|156.076
|% 0,00
|
|YONGA
|28,50
|397.573
|% 0,00
|
|YBTAS
|64.999,90
|459.430
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,05
|406.005
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,00
|984.152
|% 0,00
|
|SODSN
|27,00
|156.076
|% 0,00
|
|YONGA
|28,50
|397.573
|% 0,00
|
|YBTAS
|64.999,90
|459.430
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,05
|406.005
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,00
|984.152
|% 0,00
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 0,00
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% 0,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 0,00
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4086
|19,4133
|% 0,05
|
|Euro
|21,4355
|21,4455
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,1443
|24,2654
|% -0,04
|
|Frank
|21,7695
|21,9006
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1588
|5,1847
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|5,19
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|3,46
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.048
|9.199
|7,00
|
|Yarım
|4.419
|4.497
|3,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.262
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
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17:58
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