***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11 Mayıs 2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile,Şirketimizin yurt dışındaki mobilya sektöründeki büyüme hedefleri doğrultusunda Senegal kanunlarına göre kurulmuş, D'Afric Senegal Furniture S.A unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %100'ünün Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nden devralınmasına ilişkin işlemlere başlanmasına, Pay devir bedelinin tespiti amacıyla PwC'nin SPK standartlarına uygun olarak düzenlediği 6 Nisan 2023 tarihli değerleme raporu çerçevesinde, SPK düzenlemeleri kapsamında ek bir yükümlülüğe tabi bir işlem olmadığı tespit edilerek, Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, devir bedelinin, pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar oluşacak ek borç ve alacaklar hariç, 6.645.000 Avro olarak belirlenmesine, Söz konusu pay devrinin, ilgili kurumlardan alınacak olan izinlere istinaden, en kısa sürede tamamlanarak ilgili mercilere bildirilmesine, tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150633BIST