Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.05.2023 09:18
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 11 Mayıs 2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile,
Şirketimizin yurt dışındaki mobilya sektöründeki büyüme hedefleri doğrultusunda Senegal kanunlarına göre kurulmuş, D'Afric Senegal Furniture S.A unvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %100'ünün Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nden devralınmasına ilişkin işlemlere başlanmasına, Pay devir bedelinin tespiti amacıyla PwC'nin SPK standartlarına uygun olarak düzenlediği 6 Nisan 2023 tarihli değerleme raporu çerçevesinde, SPK düzenlemeleri kapsamında ek bir yükümlülüğe tabi bir işlem olmadığı tespit edilerek, Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, devir bedelinin, pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar oluşacak ek borç ve alacaklar hariç, 6.645.000 Avro olarak belirlenmesine, Söz konusu pay devrinin, ilgili kurumlardan alınacak olan izinlere istinaden, en kısa sürede tamamlanarak ilgili mercilere bildirilmesine, tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150633


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:084.839
Değişim :  -0,19% |  -9,03
Açılış :  4.897  
Önceki Kapanış :  4.848  
En Yüksek
4.983 En Düşük
4.821
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 25,54 24.959.527 % 9,99  
CCOLA 296,30 236.404.227 % 8,73  
ALFAS 285,50 291.059.226 % 6,77  
EDATA 19,12 8.447.216 % 6,64  
AYES 18,50 35.391 % 6,08  
daha fazla
11:06 Alış Satış %  
Dolar 19,5842 19,5925 % 0,23  
Euro 21,6070 21,6133 % 1,17  
Sterlin 24,4483 24,5709 % 0,27  
Frank 21,8648 21,9966 % 0,42  
Riyal 5,2071 5,2332 % 0,21  
daha fazla
11:06 Alış Satış %  
Altın Ons 2.008 2.009 -6,43  
Altın Gr. 1.265 1.265 -1,47  
Cumhuriyet 9.550 9.656 182,00  
Tam 9.489 9.772 224,20  
Yarım 4.603 4.780 -84,00  
Çeyrek 2.295 2.376 -49,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,96 -0,24  
Gümüş Gr. 15,09 15,10 -0,10  
B. Petrol 74,60 74,60 -0,38  
Seans Raporu 11:06
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru