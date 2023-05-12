***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 21:15
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı 1.çeyrek dönemine ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu şirketimizin www.doganlarmobilyagrubu.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri sekmesine (https://www.doganlarmobilyagrubu.com/yatirimci-sunumlari) yüklenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151169
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.758
18:0519,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0684
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,3425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0211
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,2066
18:051.265,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.265,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5500
|19,5753
|% 0,15
|
|Euro
|21,2885
|21,3213
|% -0,20
|
|Sterlin
|24,3035
|24,4253
|% -0,33
|
|Frank
|21,7118
|21,8426
|% -0,28
|
|Riyal
|5,2052
|5,2313
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.758
|4.980
|116,00
|
|Çeyrek
|2.372
|2.483
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,08
|15,10
|-0,11
|