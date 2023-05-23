***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin yeniden tespit edilmesine karar verilmiş ve üyeler arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştirOnursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Davut Doğan'ınYönetim Kurulu Başkanlığına, İsmail Doğan'ınYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Şadan Doğan'ınYönetim Kurulu Üyeliğine, Salih Tuncer Mutlucan'ınBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mutlu Erturan'ınBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Zeynep Yalım Uzun'unBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Berna Akyüz Öğüt'ünseçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153180BIST