***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2023 18:27
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin yeniden tespit edilmesine karar verilmiş ve üyeler arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir
Onursal Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Davut Doğan'ın
Yönetim Kurulu Başkanlığına, İsmail Doğan'ın
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Şadan Doğan'ın
Yönetim Kurulu Üyeliğine, Salih Tuncer Mutlucan'ın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mutlu Erturan'ın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Zeynep Yalım Uzun'un
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Berna Akyüz Öğüt'ün
seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153180
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
18:0521,4361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0162
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3651
18:051.260,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.260,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|POLTK
|2.815,60
|48.401.240
|% 10,00
|
|RODRG
|44,46
|15.906.341
|% 10,00
|
|BURCE
|97,45
|133.767.751
|% 9,99
|
|CELHA
|26,88
|12.788.263
|% 9,98
|
|SAMAT
|26,06
|10.550.782
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|537.347
|% -9,94
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|BJKAS
|12,82
|203.279.552
|% -7,50
|
|DESPC
|19,01
|10.639.703
|% -7,27
|
|SASA
|50,00
|4.034.189.166
|% 8,59
|
|THYAO
|134,40
|3.012.880.858
|% -0,81
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
|
|ODAS
|5,69
|670.696.979
|% 9,42
|
|YKBNK
|8,81
|1.052.576.661
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,40
|1.595.114.539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8465
|19,8514
|% 0,14
|
|Euro
|21,3854
|21,4361
|% -0,08
|
|Sterlin
|24,5689
|24,6921
|% 0,01
|
|Frank
|21,9253
|22,0573
|% -0,25
|
|Riyal
|5,2803
|5,3068
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|4,92
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.576
|4.800
|138,00
|
|Çeyrek
|2.281
|2.385
|75,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,95
|14,97
|-0,08
|
|B. Petrol
|77,00
|77,00
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de