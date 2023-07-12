***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2023 08:57
***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Bağış ve Yardım Politikası'nın ve Ücretlendirme Politikası'nın değiştirilmesine ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına ve bilgilendirilmesine sunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170687
BIST
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10:226.376
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 13,17
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.313
En Yüksek
6.377
10:2226,1417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0483
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2030
En Düşük
26,0480
10:2228,8362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0996
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
10:221.626,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.626,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler10:22
|VKING
|46,42
|13.338.570
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,83
|28.267.071
|% 9,98
|
|OYAYO
|19,88
|15.670.430
|% 9,96
|
|DESA
|16,57
|45.189.114
|% 9,95
|
|FORTE
|60,30
|43.092.284
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,46
|1.193.057
|% -9,99
|
|CANTE
|27,08
|191.032.496
|% -8,20
|
|IHAAS
|22,62
|16.245.675
|% -6,91
|
|UMPAS
|3,70
|12.606
|% -6,80
|
|YAYLA
|8,06
|20.000.877
|% -6,39
|
|AKBNK
|22,70
|1.495.401.010
|% 3,75
|
|YKBNK
|13,78
|1.385.612.688
|% 1,17
|
|ISCTR
|14,71
|1.039.347.236
|% 1,31
|
|THYAO
|215,60
|947.962.945
|% 0,14
|
|GARAN
|36,08
|810.889.142
|% 2,85
|
|YKBNK
|13,78
|1.385.612.688
|% 1,17
|
|EKGYO
|8,56
|764.368.839
|% 1,78
|
|ISCTR
|14,71
|1.039.347.236
|% 1,31
|
|AKBNK
|22,70
|1.495.401.010
|% 3,75
|
|SKBNK
|3,01
|155.943.017
|% 1,01
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1348
|26,1417
|% 0,19
|
|Euro
|28,8263
|28,8362
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,7513
|33,9206
|% 0,27
|
|Frank
|29,6674
|29,8461
|% 0,32
|
|Riyal
|6,9474
|6,9823
|% 0,10
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.627
|1.627
|4,40
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.470
|10.675
|15,00
|
|Yarım
|5.235
|5.362
|7,00
|
|Çeyrek
|2.626
|2.681
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,49
|0,06
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|-0,01
|