***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DGNMO*** DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Bağış ve Yardım Politikası'nın ve Ücretlendirme Politikası'nın değiştirilmesine ve bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına ve bilgilendirilmesine sunulmasına karar verilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağış ve Yardım Politikası ve Ücretlendirme Politikası ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170687BIST